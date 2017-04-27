Bağlar'a Yeni Bir Yeşil Alan Daha Eklendi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ilçe genelinde park ve yeşil alan oluşturma çalışmasına bir yenisini daha ekledi.



Bağlar Belediyesi ortak kullanım alanı olan parklar ve yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artırarak halka hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsama park yapma, ağaç dikme ve boş alanları değerlendirerek yeşil alan oluşturma hedefini de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin yeni yerleşim alanı olan Bağcılar Mahallesi 1188'nci sokakta 7 bin 641 metrekarelik alana 245 adet Elder Çamı dikildi. Ağaç dikiminin tamamlanmasının ardından bu alanda çimlendirme çalışması yapılıyor. - DİYARBAKIR