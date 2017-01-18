Bağlama Ustasından Sivas'a 'Ozanlar Müzesi'

SİVAS'ta kendi atölyesinde bağlama imalatı yapan Şentürk İyidoğan, yıllardan bu yana planladığı Ozanlar Müzesi'nin yapımına başladı.



İlkokul yıllarında mesleğe başlayan 49 yaşındaki Şentürk İyidoğan, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki küçük atölyesinde bağlama imalatı yapıyor. Sivas'ta el yapımı birçok bağlama imalatı yahan, aynı zamanda ozan İyidoğan, uzun süreden bu yana kurmayı hayal ettiği Ozanlar Müzesi için çalışma başlattı. Ünlü halk ozanları ve sanatçıların desteğini alan bağlama ustası İyidoğan, atölyesinin önünde bulunan alanı müzeye dönüştürmek için çalışmalara başladı. Müzede Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Neşet Ertaş gibi ünlü sanatçıların heykelleri ve özgeçmişleri yer alacak. Müzenin yapımına Kasım ayında başladığını belirten Şentürk İyidoğan, şöyle dedi:



"Sivas; ozanlar diyarıdır. 'Sivas' denildiğinde aklımıza halk ozanları gelir. Sivas'ta bir ozanlar müzesi olması gerektiğini düşündük. Geçmişle bugünü bir araya getirebileceğimiz küçük bir yer yapalım istedik. Arkadaşlar da bu projeme destek verdi. Müzenin yapımına başladık. Müzemiz 40 metrekare olacak. Müzenin içerisinde İstanbul'daki heykeltıraş arkadaşlar tarafından yapılan minyatür heykeller yer alacak. Ayrıca müzemizde ozanlarımızın özgeçmişleri bulunacak. Ozanlarımızın heykellerini günümüzün önemli sanatçıları yaptıracak. Aşık Veysel'in heykelini Fazıl Say, Neşet Ertaş'ın heykelini Cengiz Özkan, Feyzullah Çınar'ınkini Erdal Erzincan, Pir Sultan Abdal'ın heykelini ise Arif Sağ yaptıracak. Bizim bu müzedeki amacımız geçmişle bugünü birleştirmek."



NİSAN AYINDA AÇILACAK



Türkiye'de ilk kez bu kadar çok ozanın heykellerinin bir arada olan bir müze olacağını ifade eden İyidoğan, şöyle konuştu:



"Bu müzenin bir başka bir özelliği ise, buraya gelenler kimi dinlemek istiyorlarsa heykellerin yanında bulunan düğmeye basıp orijinal seslerinden türkülerini dinleyebilecekler. Bu araştırdığım kadarıyla Türkiye'de ilk kez olacak. Küçük bir hizmet de olsa bunu yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu müzeyi biz ticari anlamda değil, Sivas kültürüne katkı olması için yapıyoruz. Dışarıdan gelenler 'Sivas aşıklar diyarı ama aşıkları nerede?' diye sorduklarında küçük bir müzemiz var diyebilelim istiyoruz. Müzeyi Nisan ayında açmayı hedefliyoruz. Açılışa Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Erkan Uğur gibi sanatçılarımız da katılacak."



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