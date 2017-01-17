Bağışta Uzlaştılar" Yargılanmaktan Kurtuldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "yan bakma" yüzünden kavga ettiği kişiyi darbeden şüpheli, "uzlaştırma" sonucu Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) 200 lira bağış yaparak 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.



Hanedan Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 22 Kasım 2016'da kavga ettiği E.B'yi darbeden M.Ç. hakkında "basit yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma aşamasında taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Emine Karacık tarafından uzlaştırmacıya verildi.



Uzlaştırmacı, kavgada yaralanan E.B. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. E.B, şüphelinin kendisinden özür dilemesini, ayrıca insanların iyiliğe teşvik edilmesine vesile olmak amacıyla şüphelinin LÖSEV'e bağışta bulunmasını talep etti.



İsteği kabul eden işsiz M.Ç, E.B'den özür dileyerek LÖSEV'e 200 lira bağışta bulundu.



Uzlaşmanın sağlanması üzerine M.Ç. "basit yaralamadan" 3 yıl hapis cezası istemiyle mahkemede yargılanıp ceza almaktan kurtuldu.