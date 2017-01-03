Bağışlar Halepli Bebeklere Dağıtıldı

Festival alanında 4 gün boyunca duran tır bağışlarla doldu ve nüfusundan fazla mülteciye kucak açan Kilis'e ulaştı. Binlerce hayırsever tarafından yapılan mama, kıyafet ve battaniye gibi bağışlar,Kilis'te yaşayan ve çoğunluğunu Halep'li mültecilerin oluşturduğu 2 bin kadar yardıma muhtaç aileye dağıtıldı. Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara ve Zeruj Alışveriş Festivali Organizatörü Zehra Özkaymaz'ın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Özellikle savaşta aç kalan bebekler göz önünde bulundurularak "Bir Mama Bir Umut"sloganıyla harekete geçirilen projede mamalar Gıda Bankası'na teslim edildi. Yoğun ilgi gösterilen kampanyada, yardıma muhtaç Halepli göçmen ailelere mama, battaniye ve kıyafet bağışı yapıldı.

Yardımlarla ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara, "Kilis olarak haykırıyoruz ki insanlık tarihinin en büyük kültürel mirası insan vicdanındaki iyilik duygusudur. Umudun ve barışın ana şehri Kilis, kendi nüfusundan fazla Suriyeli mülteciye kucak açtı. Belediye olarak yardım kampanyaları düzenliyoruz. Bugün de Zeruj Fest'e belediyemizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Zeruj Fest'teki "Bir Mama Bir Umut" kampanyasıyla yardımda bulunanlara bunu düşünenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü kampanya ile 2 bin aileye mama, bebek bezi ve kıyafet yardımında bulunulacak" dedi.