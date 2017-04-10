Bağış: 'Anayasa Değişikliğinde Türkiye'nin 100 Yılını Belirliyoruz'

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, "Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekili seçiminin etkisi beş yıl. Ama anayasa değişikliğinde Türkiye'nin 100 yılını belirliyoruz." dedi.



Eski AB Bakanı Bağış, Diriliş Gençlik Derneği tarafından Muş'taki bir otelde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa katıldı.



Konuşmasına önceki seçimlerde de yurt dışındaki Türklerin oy kullandığını hatırlatan Bağış, gerek iktidar gerekse muhalefetin Almanya, Hollanda, ABD gibi ülkelerde kampanyalar düzenlediğini ve bu kampanyalarda hiç birinde sorun çıkmadığını söyledi.



Yapılan seçimlerde mevcut ülkelerin bir arıza çıkarmadığına dikkati çeken Bağış, "Peki şimdi 16 Nisan'a giderken muhalefete kapıları sonuna kadar açan bu müttefik gözüken kıskanç ülkelerde, neden şimdi kaporası, parası ödenmiş, konferans salonlarının sözleşmesi iptal edilip parası geri ödeniyor?. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi istenmeyen adam ilan ediyorlar. Dışişleri Bakanının diplomatik uçuş hakkını iptal edecek kadar zıvanadan çıkıyor. Bir bayan milletvekilimizi 4,5 saat aracında mahsur, adeta rehin tutuyorlar. 30 metre ötedeki diplomatik alan olan konsolosluk binasına gitmesine izin vermediler. En temel insanı ihtiyaçlarını gidermelerine bile izin vermediler. Neden biliyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekili seçiminin etkisi beş yıl. Ama anayasa değişikliğinde Türkiye'nin 100 yılını belirliyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin istikrarı anayasal bir güvence altına almak için bir hamle yaptığını belirten Bağış, şöyle konuştu:



"Ahmet Necdet Sezer denilen adam normal şartlarda apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter. Kendisini seçtirmek için yırtınan Bülent Ecevit'e ne yaptı? Anayasa kitapçığını suratına fırlattı. Bunun bedelini kim ödedi? Millet ödedi. Bir gecede yüzde 8 bin faiz ödedik. Bir günde insanların mal varlığı yarı yarıya azaldı, borçları yarı yarıya çıktı."



Konferans, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.