Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Baş'ın Acı Günü
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş’ın ablası Sevim Akbulut (78), Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş'ın ablası Sevim Akbulut (78), Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Akbulut'un kardeşi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sevim Akbulut'un cenazesi Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - TRABZON