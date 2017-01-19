NAZLIAKA'YA MÜDAHALE Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyen milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı. Ak Parti'li kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler. CHP'li Şafak Pavey ve HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.
Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka Kendisini Kürsüye Kelepçeledi (4)
NAZLIAKA'YA MÜDAHALE Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyen milletvekili Aylin Nazlıaka'nın etrafını kadın milletvekilleri sardı.
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