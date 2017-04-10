Bağımsız Denetim
Denetim Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Denetim Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 12: 30: 00
Kategori : Bağımsız Denetim
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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