Bağımsız Denetim

Denetim Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Bağımsız Denetim

Denetim Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 12: 30: 00

Kategori : Bağımsız Denetim

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
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