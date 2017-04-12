Bağımlılıkta Çip Tedavisi İlaca Göre Daha Etkin"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi uzmanlarından Dr. Cavid Guliyev, eroin bağımlılığı tedavisinde ağızdan ilaç almayı unutan kişilerin tekrar eroine başlayabileceğini, ancak çip takıldığında ilacı unutmanın söz konusu olmayacağını bildirdi.



İmplant ve pellet olarak da bilinen çip tedavisine ilişkin yazılı açıklama yapan Guliyev, madde bağımlısı sayısı her geçen gün artarken, bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin de geliştiğini ve bu yöntemlere ulaşmanın kolaylaştığını dile getirdi.



Halk arasında madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan kolay ve sonuç verme ihtimali yüksek yöntem olarak bilinen tedavinin çip tedavisi olduğunu bildiren Guliyev, şunları kaydetti:



"Çip uygulaması bağımlılığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok eroin bağımlılığında kullanılır. Çip veya pellet adı verilen uygulama tıpta naltrekson (naltrexone) implant olarak bilinir. Naltrekson isimli ilaç, beyinde eroinin oturduğu yere oturur ve bedene eroin girdiğinde eroinin beyinde etki göstermesini engeller.



Bu ilacın kullanılma amacı; kişi eroin kullandığında maddenin etkisini hissetmesini engellemektir. Bunun sonucu kişi eroin kullanmaya devam etmez. İlacın ağızdan alınan tablet formunun yanında cilt altına konan formları da vardır. İşte buna çip veya pellet adı verilmektedir."



İlaç kullanmak istemeyenlerde etkin yöntem



Guliyev, naltrekson çip veya pelletlerinin, cilt altına takıldığında 3 ay gibi bir süre etki gösterdiğini, böylece kişinin her gün ağızdan tablet içmesine gerek kalmadığını ifade etti.



Söz konusu tedavinin özellikle ilaç kullanmayı istemeyen kişilerde etkin bir yöntem olduğuna işaret eden Guliyev, şu açıklamalarda bulundu:



"Çünkü ağızdan ilaç almayı unutan kişiler tekrar eroine başlayabilir. Ancak çip veya pellet takıldığında ilacı unutmak söz konusu olmaz. Bedeninde sürekli ilaç kalmaya devam eder ve kaza sonucu eroin alsa bile eroin etki göstermez. Naltrekson çip/pellet kullanımı aynı zamanda madde isteğini ve arzusunu da azaltır.



Bu tedavi yönteminde yara bakımı ve temizliğine dikkat edilmelidir. Çipin hastane ortamında ve doktor tarafından takılması gereklidir. Takılan çipin etkili olması önemlidir. Bu nedenle yasal yollarla getirilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kaçak olarak getirilen ilaçlar istenen etkiyi göstermemektedir. Sadece çip taktırmak yetmez. Muhakkak terapilere devam edilmelidir. 3 ay sonunda çip değiştirilmelidir. En az 12 ay süresince tekrarlanarak takılması bağımlılığı sonlandırmak için önemlidir."