Bağımlılık Terörden Daha Tehlikeli

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Bağımlılıklar terörden daha tehlikelidir." dedi.





Günlüoğlu, Mehmet Akif İnan Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine zararlı alışkanlar hakkında bilgi verdi.



Etkilikte konuşan Günlüoğlu, Yeşilay'ın, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



Kurulduğu günden bu yana gelecek nesillerin sağlığını korumak için çalışmalar yaptığını ifade eden Günlüoğlu, zararlı alışkanlıklar her geçen gün özellikle gençler arasında daha fazla yayıldığına dikkati çekti.



Günlüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



Teknoloji bağımlılığı



"Zararlı ve bağımlılık yapan sigara, alkol, uyuşturucu madde ve kumar gibi alışkanlıklar terörden daha fazla can almaktadır. Bu nedenle bağımlılıklar terörden daha tehlikelidir.



Yeşilay'ın mücadele kapsamına aldığı teknolojik bağımlılıklar da süratle yayılmaktadır. Her ne kadar bağımlılık olarak kabul edilmiyorsa bile bu anlayış gerçeği yansıtmamaktadır. Bizler Yeşilay camiası olarak teknolojinin her zaman ölçülü bir şekilde kullanılmasından yanayız. Daha açık bir ifadeyle teknolojinin hakimi olmalıyız, mahkumu değil."