Bağımlılık, Otizm Belirtileri Gösteriyor

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Huzurlu Aile Sohbetleri" kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, "Teknoloji Bağımlılığı" konusunu anlattı. Korkmaz, teknoloji bağımlılığının, sosyal ve psikolojik alanda pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.

BAĞIMLILIK, BİREYSELLEŞMEYİ GETİRİYOR

Yapılan araştırmalarda teknoloji bağımlılığının toplumda bireyselleşmeyi de beraberinde getirdiğini söyleyen Korkmaz, "Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşı 6'ya düştü, cep telefonu kullanma yaşı 5'e düştü ve her 10 çocuktan 9'u televizyon izliyor. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 100 kişiden 70'i teknoloji bağımlısı. Bu bağımlılıkların sebebine bakıldığı zaman ise karşımıza küçük evlerde yaşayan küçük aileler çıkıyor. Hepimizin ayrı bir dünyası olmaya başladı ve bu da bireyselleşmeye başladığımızın belirtisi" şeklinde konuştu.

OTİZM BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR

Teknoloji bağımlılığının çocuklarda; uyku bozuklukları, okul başarısında düşüş yaşanması, zamanı idare etmede başarısızlık, asosyal kişiliklere evrilme ve aktivitelerde azalmaya sebep olduğunu söyleyen Korkmaz, "Psikolojik olarak da öğrencilerde depresyon, duygu-durum bozuklukları, dikkat eksikliği oluşuyor. Okul öncesi dönemden itibaren tablet, telefon, bilgisayar kullanan çocuklarda otizm belirtileri görülüyor" dedi.

AY'A GİDİYORUZ, KOMŞUMUZU TANIMIYORUZ

İnsanlar arasında yüz yüze kurulan iletişimin gittikçe azaldığına dikkat çeken Korkmaz, "Ay'a gidiyoruz fakat kapı komşumuzu tanıyamıyoruz. Eskiden düğünlere insanlar birbirlerine davetiye verirdi, şimdi davetiyeler Facebook üzerinden yapılıyor. İnsanlar cenazelerini bile Facebook üzerinden duyuruyor ve telefon açıp konuşmak yerine Facebook üzerinden mesaj atarak taziyelerini iletiyor. Yüz yüze iletişim kurmak gittikçe azalıyor. Herkes çok yoğun, kimsenin başka bir şey yapmaya vakti yok, sadece çalışmaya odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

ANNE VE BABALARIN TUTUMU ÖNEMLİ

Korkmaz, anne babaların tutumlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuğu televizyon karşısına atmayı bir kafa dinleme seansı olarak görmek, babanın işten gelince televizyon izleme moduna geçmesi, ailelerin 'Benim yoktu, onun olsun' yaklaşımıyla çocukları teknoloji ile erkenden tanıştırması, annenin 'Telefon elinde olunca ev dağılmıyor' düşüncesi, çocuğu internet ve teknoloji bağımlılığına itiyor. Bu anlamda ebeveynler çocuklarıyla plan yapmalı, yeteneklerine göre onları spora ve kurslara yönlendirmeli. Kitap okumaya teşvik etmeli ve evde mutlaka bir hayvan beslenmeli" tavsiyelerinde bulundu.