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Bagfaş'tan Yunanistan ve İngiltere'ye İhracat
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Bagfaş'tan Yunanistan ve İngiltere'ye İhracat

Merkezi İstanbul’da bulunan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformuna yeni ihracat hamlesiyle ilgili bilgi verdi.

Bagfaş'tan Yunanistan ve İngiltere'ye İhracat

Merkezi İstanbul'da bulunan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformuna yeni ihracat hamlesiyle ilgili bilgi verdi.

Şirket, Yunanistan'a 3 bin ton AS Gübresi ve İngiltere'ye ise 6 bin 500 ton AN Gübresi gönderileceğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Yunanistan ve İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3 bin ton AS ve 6 bin 500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkıyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir" denildi. - BALIKESİR

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