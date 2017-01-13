Bagfaş'dan İhale ve Sipariş Açıklaması

BAGFAŞ, Pankobirlik'in açtığı ihaleyi kazandığını, ayrıca İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere gübre siparişi aldığını duyurdu.



Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Pankobirlik tarafından, 2017 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açtığı 11,35 milyon dolar tutarında ihaleyi kazandığını açıkladı. Ayrıca şirket, İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere gübre siparişi aldığunu bildirdi. Söz konusu açıklamalar, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) şöyle verildi:



"Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2017 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 11 milyon 350 bin dolar tutarında 23 bin 500 ton AS ve 22 bin ton Kompoze NPK 13.24.12+ 10So3+2Mg+1Zn gübresinin şirketimize ihale edildiği dün (12.01.2017) şirketimize bildirilmiştir. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Nisan ayında tamamlanacaktır.



İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3 bin 300 ton CAN ve 8 bin ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir". - İSTANBUL