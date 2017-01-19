Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ (BAGFAŞ), İtalya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.
BAGFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, İtalya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Teotrade firmalarından sırasıyla 8 bin ton DAP ve 3 bin ton AS gübre siparişi alındığını duyurdu.
Açıklamada, siparişlerin toplam tutarının 3 milyon dolar, sevkiyatların ocak-şubat aylarında tamamlanmasının planlandığı ve ödemelerin mal mukabili olduğu kaydedildi.
Bagfaş'a Yurt Dışından 3 Milyon Dolarlık Sipariş
Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ (BAGFAŞ), İtalya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.
Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ (BAGFAŞ), İtalya ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.
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