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Bagfaş'a Yurt Dışından 3 Milyon Dolarlık Sipariş
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KAP Açıklamaları

Bagfaş'a Yurt Dışından 3 Milyon Dolarlık Sipariş

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ, İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.

Bagfaş'a Yurt Dışından 3 Milyon Dolarlık Sipariş

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ, İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri·kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "İngiltere ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3 bin 300 ton CAN ve 8 bin ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3 milyon dolar olup, sevkiyatların ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca şirketten KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından açılan, toplam KDV hariç 11 milyon 350 bin dolarlık gübre ihalesinin kazanıldığı ve sevkiyatların ocak ayında başlanılarak nisan ayında tamamlanacağı bildirildi.

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