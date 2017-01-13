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Bagfaş 2017 Yılına İhracatla Başladı
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Bagfaş 2017 Yılına İhracatla Başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), 2017 yılını ihracatla karşıladı.

Bagfaş 2017 Yılına İhracatla Başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), 2017 yılını ihracatla karşıladı.

Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen 2017 gübre alımı ihalesini kazanan BAGFAŞ, Pankobirlik'e peyderpey nisan ayına kadar 11 milyon 350 bin dolar değerinde 23 bin 500 ton AS ve 22 bin ton da kompoze NPK gübresi satacak. BAGFAŞ ayrıca İngiltete ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere 3 milyon dolar değerinde 3 bin 300 ton CAN ve 8 bin ton DAP gübresi siparişi aldı. - BALIKESİR

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