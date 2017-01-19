Bağdat Valisi Temimi Görevden Alındı

Irak'ta Bağdat Valisi Ali Temimi'nin görevden alındığı bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bağdat Vilayet Meclisi, Vali Temimi'yi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden aldı.



Mecliste 54 üyenin katılımıyla düzenlenen gensoru oturumunda yapılan oylamada, 34 üye Vali Temimi'nin iddialara verdiği cevapların "ikna edici" olmadığına karar vermişti.



Irak'ta vilayet meclisi yasasına göre, meclisin yanıtını ikna edici bulmadığı vali daha sonra düzenlenen oturumda görevinden azledilebiliyor. Valinin görevden azledilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.



Bağdat Vilayet Meclisi'nin 58 üyesi bulunuyor.



Vali Temimi'nin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın olduğu biliniyor.