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Göstericiler Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin posterleri taşıması
Sadr Hareketi Bağdat ve Kuzey Bölge Sorumlusu İbrahim el-Cabiri ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolsuzluğa karşı reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Bağdat'ın merkezinde toplanan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Sivil Akım yanlıları, hükümetin yolsuzlukla mücadele etmemesini eleştirerek, 3 gün önce evinden kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin serbest bırakılmasını istedi.
Bağdat'ta Yolsuzluğa Karşı Reform Talebiyle Gösteri Düzenlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Gösteriden detay görüntüler Göstericiler Kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin posterleri taşıması Sadr Hareketi Bağdat ve Kuzey Bölge Sorumlusu İbrahim el-Cabiri ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolsuzluğa karşı reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlendi.
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