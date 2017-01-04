GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevkiyi yakınları tarafından karşılanması
-Gazeteci Afrah Şevki basın toplantısı düzenlemesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevki, Bağdat'taki Burç Babil Kulübünde basın toplantısı düzenleyerek, başından geçenleri anlattı. Şevki, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin tahsis ettiği araçla basın toplantısı yerine geldi.
Bağdat'ta Kaçırılan Gazeteci Şevki'nin Serbest Bırakılması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevkiyi yakınları tarafından karşılanması -Gazeteci Afrah Şevki basın toplantısı düzenlemesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevki, Bağdat'taki Burç Babil Kulübünde basın toplantısı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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