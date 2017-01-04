Bağdat'ta Kaçırılan Gazeteci Şevki'nin Serbest Bırakılması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevkiyi yakınları tarafından karşılanması

-Gazeteci Afrah Şevki basın toplantısı düzenlemesi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevki, Bağdat'taki Burç Babil Kulübünde basın toplantısı düzenleyerek, başından geçenleri anlattı. Şevki, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin tahsis ettiği araçla basın toplantısı yerine geldi.