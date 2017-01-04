Bağdat'ta Kaçırılan Gazeteci Şevki'nin Serbest Bırakılması

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, kaçırıldıktan 9 gün sonra serbest bırakılan gazeteci Afrah Şevki, yaşadıklarını anlattı.



Şevki, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "9 gün boyunca başka bir dünyadaydım. Nerede olduğumu ve kim tarafından kaçırıldığımı bilmiyordum." dedi.



Kaçırıldığı gün gece geç saatlerde sivil giyimli silahlı kişilerin evini bastığını aktaran Şevki, "Bana Irak istihbaratından olduklarını söylediler. Gözümü kapatıp beni alıkoyduklarında tüm şahsi eşyalarımı aldılar. 3 araçla Bağdat'ın dışına çıkarıldığımı anladım." ifadelerini kullandı.



-"Tecrit edilmiştim"



Kendisini kaçıranların, yoldayken sessiz kalmasını istediklerini dile getiren Şevki, başından geçenleri şöyle anlattı:



"Şarkü'l Avsat Gazetesi'nde Erbain ziyaretiyle ilgili bir yazıyı 4 gün sordular bana ve bu konuda uzunca sorgulandım. Daha sonra benim yazmadığımı anladılar. İlk günlerde bitkindim, görüşümü anlatmaya çalışıyordum ve dış dünyadan tecrit edilmiştim. Serbest bırakılacağıma inanmıyordum. Bekleyiş süreci çok zordu. 9 gün süren sorgu sonrası gözlerim yeniden kapalıydı. 9'uncu gün akşam geç saatlerde beni Bağdat'ın bir bölgesinde bıraktılar ve kendi aracımı kullanıp sağa sola bakmadan evime gitmemi istediler. Mesleğimi sürdürmemi de istediler ilginç şekilde."



Şevki, serbest bırakılması için çaba gösteren güvenlik güçlerine de teşekkür etti.



Iraklı kadın gazeteci Şevki, 26 Aralık'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Bağdat'ın Seyyidiyye bölgesinde bulunan evinden kaçırılmıştı. Şevki'nin aracı, evinde bulunan bir miktar parası ve değerli eşyaları da söz konusu kişiler tarafından çalınmıştı. Olayı üstlenen olmadı.



Daha önce bir süre Londra merkezli Şarku'l Evsat gazetesinde çalışan Şevki'nin, Irak'taki bazı yerel gazetelerde yazıları yayımlanıyor.