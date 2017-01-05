Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 6 kişi öldü, 17'si de yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Bağdat'ta iki gün önce 5 bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 70'e yakını da yaralanmıştı.
Bağdat'ta Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 6 Ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta park halindeki bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 6 kişi öldü, 17'si de yaralandı.
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