Bağdat'ta Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 6 Ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 6 kişi öldü, 17'si de yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.



Bağdat'ta iki gün önce 5 bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 70'e yakını da yaralanmıştı.