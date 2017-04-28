Bağdat'ta Bombalı Araçla Saldırı: 7 Ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı araçla gerçekleştirilen 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı araçla gerçekleştirilen 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada'da polis devriyesini hedef alan bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Saldırıda aralarında polisin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Güvenlik zaafiyetinin bulunduğu Bağdat sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.