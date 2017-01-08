Bağdat'ta Bombalı Araçla Saldırı: 12 Ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine bombalı araçla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Jamila bölgesinde bulunan pazar yerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - BAĞDAT