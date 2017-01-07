Bağdat'ta Başbakan Yıldırım'a Özel Koruma!

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü. Görüşmede İbadi'nin özel korumasının Başbakan Yıldırım'ın yanından ayrılmaması dikkat çekti.

İBADİ'NİN EN YAKIN KORUMASI EŞLİK ETTİ

Başbakan Yıldırım'a Bağdat'ta eşlik eden ve Haydar el-İbadi'nin milletvekilliği döneminden beri özel koruması olan Haydar Musewi, çeşitli görevlerde bulundu.

Musevi, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na indiği andan beri Binali Yıldırım'ın yakınında yer aldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM, IRAK CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

YILDIRIM ERBİL'E GİDECEK

Başbakan Yıldırım, yarın Erbil temasları sırasında Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ile Başbakan Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci eşlik ediyor.