Bağdat'ta 23 Nisan Kutlaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Irak'ın tüm bileşenlerinden 80 çocuk katıldı.



Iraklı Arap, Türkmen, Kürt, Asuri, Ermeni, Yezidi, Şebek, Kakai ve Sabii çocukların yer aldığı etkinlikte, müzik, bale, tiyatro ve halay gösterisi yapıldı. Iraklı çocuklar Arapça ve Türkmence şiir okurken, Türkmen bir çocuk da İstiklal Marşı'nı seslendirdi.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, çocuklara hitaben Arapça yaptığı konuşmada, "Irak'ın zor günlerden geçtiğini biliyoruz. Bundan dolayı Irak'ın geleceği olan ülkedeki tüm renkten çocukları bir araya getirip onları mutlu etmek istedik. Bu etkinliğin Irak'ın tüm bileşenleri arasında dostluk ve dayanışmaya vesile olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.



Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.