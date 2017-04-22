Bağdat)- Irak Uçakları, Telafer'i Bombaladı

- Irak uçakları, Telafer'i bombaladı



BAĞDAT - Irak hava kuvvetlerine ait uçaklar Telafer'deki DEAŞ'ın komuta kontrol merkezini bombaladı. Çok sayıda bubi tuzağı imha edildi ve çok sayıda DEAŞ'li militan öldürüp araçları tahrip edildi.

Hava saldırılarının, Irak kara güçlerinin yürüttüğü 'geliyoruz Ninova;' isimli operasyona destek için yapıldığı belirtildi.