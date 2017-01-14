'Bağdat Diyaloğu" Konferansı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'un doğusunun tamamını yakında DEAŞ'tan kurtaracağını söyledi.



İbadi, Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Diyaloğu" Konferansında yaptığı konuşmada, Musul operasyonuna değinerek, "Musul'da ülkenin tüm kentlerinden ve tüm renklerinden insanlar DEAŞ'a karşı savaşıyor. Güçlerimiz kentin doğusunun tamamını DEAŞ'tan geri almayı yakında bitirecek." dedi.



Musul'da karada savaşan yabancı güçlerin bulunmadığını savunan İbadi, "Irak'ta ABD ve Avrupa ülkelerinden askerlerimize lojistik destek veren danışmanlar var. Karada ise sadece bizim güçlerimiz bulunuyor." diye konuştu.



İbadi, güvenlik unsurlarının komşu ülkelere karşı tehlike oluşturmadığını belirterek, "Komşu ülkelere karşı tacizde bulunulmamasına önem veriyoruz. Anayasamız da komşu ve bölge ülkelerimize saldırıya izin vermiyor. Biz de buna bağlıyız." dedi.



DEAŞ sonrası için 7 öneri açıklayan İbadi, "Kurtarılan bölgelere hizmet götürülmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, renklerimiz arasında barışçıl yaşamın sağlanması, bölge ve dünya ülkeleriyle siyasi, ticari ve ekonomik alanda iyi ilişkilerin geliştirilmesi, hükümet dairelerindeki yolsuzluklarla mücadele ve silahın sadece devlet elinde toplanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Örgütün Irak'a 35 milyar dolarlık zarar verdiğini söyleyen İbadi, şunları kaydetti:



"DEAŞ, ideolojik bir terör örgütüdür ve yıkıcı fikirlere sahiptir. Bunlarla mücadelemizle dünya ve körfez ülkelerini koruyoruz. DEAŞ, diğer haklara verdiği zararın iki katını Sünnilere verdi ve onlardan öldürdü. Yerinden edilenlerin büyük bölümü Sünnilerden oluşuyor. Ülkedeki renkler arasında toplumsal barışın sağlanması gerekiyor. Irak'taki siyasi hizipçilik halkı katletti."



Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ise yaptığı konuşmada, "Diyalog ve birbirimizi kabullenmekle birliğimiz sürebilir. Irak halkı birleşince çoğu bölgeler DEAŞ'tan geri alındı." dedi.



"Musul'u kurtarmaya yakınız." diyen Masum, "Tüm bunlar tehlike karşısında birleşince ve ihtilaflardan uzaklaşınca gerçekleşecek." şeklinde konuştu.





Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de "Irak'ın sorunlarıyla ilgili fikir alışverişi, diyalog ve konferanslar düzenleme vakti geçti. Bunun için başarılanlarla ilgili yol haritasının konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.