Bağdan Kadehe
Bağdan KadeheTürkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip Lucien Arkas Bağları, Eğitim Yöneticisi Umut Öner'in sunumu ile üzümün bağdan kadehe olan yolculuğuna Workinton'da çıkıyoruz.
Bağdan Kadehe
Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip Lucien Arkas Bağları, Eğitim Yöneticisi Umut Öner'in sunumu ile üzümün bağdan kadehe olan yolculuğuna Workinton'da çıkıyoruz.
Şarap üretim basamaklarını, şarap tadımının nasıl olduğunu, şarap yemek uyumunu, şarap seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları keyifli bir sohbet eşliğinde şarap dünyasına giriş yapacağız.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Workinton Levent
Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Bağdan Kadehe
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io