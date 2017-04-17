Bağdan Kadehe



Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip Lucien Arkas Bağları, Eğitim Yöneticisi Umut Öner'in sunumu ile üzümün bağdan kadehe olan yolculuğuna Workinton'da çıkıyoruz.



Şarap üretim basamaklarını, şarap tadımının nasıl olduğunu, şarap yemek uyumunu, şarap seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları keyifli bir sohbet eşliğinde şarap dünyasına giriş yapacağız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Workinton Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199



Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Bağdan Kadehe



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır