Bağdan Kadehe

Bağdan KadeheTürkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip Lucien Arkas Bağları, Eğitim Yöneticisi Umut Öner'in sunumu ile üzümün bağdan kadehe olan yolculuğuna Workinton'da çıkıyoruz.

Bağdan Kadehe

Bağdan Kadehe

Türkiye'nin en büyük tek parsel organik bağına sahip Lucien Arkas Bağları, Eğitim Yöneticisi Umut Öner'in sunumu ile üzümün bağdan kadehe olan yolculuğuna Workinton'da çıkıyoruz.

Şarap üretim basamaklarını, şarap tadımının nasıl olduğunu, şarap yemek uyumunu, şarap seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları keyifli bir sohbet eşliğinde şarap dünyasına giriş yapacağız.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Workinton Levent

Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199

Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bağdan Kadehe

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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