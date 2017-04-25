Bağcılarlı İzciler 57'nci Alay Yürüyüşü'ne Katıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yılı anılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzcilik Federasyonunun düzenlediği 57'nci Alay Yürüyüşü, 10 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. 57'nci Alay'ın karargahının olduğu Conkbayırı'ndan başlayan ve 16 kilometre süren yürüyüşe Bağcılar Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri de katıldı.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılında törenler düzenlenirken, anma törenleri kapsamında 57. Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen 57'nci Alay Yürüyüşü'ne Bağcılar Belediyesi İzci Kulübü üyeleri de katıldı. Yürüyüş, saat 06.00'da Conkbayırı'ndaki 57'nci Alay Karargahı'ndan başladı. Yaklaşık 16 kilometrelik yürüyüşte 5 bin izci ve 5 bin üniversite öğrencisi yer aldı. Yürüyüş, düşman kuvvetlerinin çıkarma yaptığı sahilde tamamlandı. - İSTANBUL