Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Çanakkale geçilmez" dedirten irade ne ise 15 Temmuz'da aynı şuurun ayağa kalktığını belirterek, "Şimdi 15 Temmuz'u kurumsallaştırmak için 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. 15 Temmuz'un hesabını, sadece mahkemelerde değil, sandıkta da görmemiz lazım." dedi.



Erdoğan, AK Parti Bağcılar Kadın Kolları tarafından Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen Bağcılar Öncü Kadınlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, halk oylamasına üç gün kaldığını ve Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olunduğunu söyledi.



Merhum Adnan Menderes'in iktidara gelişinden bugüne iki ileri bir geri gidildiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu milletin Başbakanı'nı idam edenler, ezanını yasaklayanlar, bizi darbelere, koalisyon dönemlerine, ekonomik krizlere mahkum etmek isteyenler, 'Türkiye Cumhuriyeti hep zayıf kalsın, Avrupa'nın, Batı'nın işine karışmasın, bölgesinde söz sahibi olmasın, mazlum çocukların yarasını sarmasın' diye bizi hep aşağıladılar. Hep üzerimize oyunlar kurdular. Biz de bu oyunları yene yene, engelleri aşa aşa… Eskiden merhum Abdülhamit'i kimler tahttan indirdiyse, onların torunları bizim liderimize demediklerini bırakmıyorlar. Çünkü bu milletin dirilişini, ayağa kalkışını hazmedemiyorlar. Bu milletin tankları ayakları altında ezişini, kabul edemiyorlar."



"15 Temmuz'u kurumsallaştırmak için sandık başına gideceğiz"



Çanakkale'yi geçirtmeyen, 15 Temmuz'da galip gelen bu milletin hazmedilemediğini ifade eden Erdoğan, "Çanakkale geçilmez dedirten bu irade ne ise 15 Temmuz'da aynı şuur ayağa kalktı. Şimdi 15 Temmuz'u kurumsallaştırmak için 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. 15 Temmuz'un hesabını, sadece mahkemelerde değil, sandıkta da görmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.



Bilal Erdoğan, halk oylamasının bir parti meselesi veya Recep Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz varken biz ancak 15 Temmuz ile hesaplaşabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz varken 21. yüzyıl Türkiyesi'nin daha istikrarlı, daha güçlü olmasını sağlayabiliriz. Onun için pazar günü çok önemli. Pazar gününe kadar durmak yok, çalışacağız. İnşallah çocuklarımıza ve dünyanın bütün mazlum çocuklarına, Batı'nın adaletsizliği sonucunda hayatlarını kaybeden, bütün çocuklar için 16 Nisan bir umut olacak." diye konuştu.