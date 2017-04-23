Bağcılar'ın Çocukları 23 Nisan Coşkusunu Göklerde Yaşadı
Bağcılar'ın çocukları 23 Nisan coşkusunu göklerde yaşadıİSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bağcılar'da yaşayan 23 çocuk helikopterle İstanbul'u gezdi.
Bağcılar'ın çocukları 23 Nisan coşkusunu göklerde yaşadı
İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bağcılar'da yaşayan 23 çocuk helikopterle İstanbul'u gezdi. Hayatında ilk kez helikoptere bindiğini söyleyen 7 yaşındaki Arda Uzunalioğlu, "İlk kez İstanbul'u havadan izliyorum ve çok heyecanlıyım" dedi.
Bağcılarlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutamayacakları bir etkinlikle kutladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan, "Başkan'la Süper Gezi-Demokrasi Nöbetleri" adlı resimli çizgi kitabı okuyan öğrencilerden 23'ü noter huzurunda yapılan çekilişle helikoptere binme şansı yakaladı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 23 çocuk ilk kez helikoptere binerek İstanbul'u havadan gezdi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Sütlüce Sahili'nden kalkış yapan helikoptere binen çocuklar, İstanbul'u gökyüzünden izledi. Aileleriyle birlikte stadyuma gelen çocukların ilk kez yaşayacakları helikopter deneyimi nedeniyle oldukça heyecanlı oldukları görüldü.
"Çocuklarımızın heyecanı bizim heyecanımız"
23 Nisan'da çocuklarla birlikte İstanbul'u havadan izlemenin son derece keyifli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Onların heyecanını havada onlarla beraber yaşamak çok güzel bir duygu. Onlar çok heyecanlılar. Onların heyecanı bizim heyecanımız. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum" dedi.
"İstanbul'u ilk kez havadan izliyorum"
İlk defa helikoptere bindiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ahsen Demir, "Bugün 23 Nisan çocukların bayramı. Aynı zamanda benim de bayramım. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan'ını kutlarım. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Şuan da çok heyecanlıyım. İlk defa helikoptere bindim. Çok değişik bir duygu. Anlatılmaz yaşanır" diye konuştu. 7 yaşındaki Arda Uzunalioğlu ise, "Bugün 23 Nisan çocuk bayramı. İlk kez helikoptere biniyorum ve çok heyecanlıyım. İlk kez İstanbul'u havadan izliyorum" ifadelerini kullandı.
(EK-ÖFA