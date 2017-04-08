Bağcılar'daki THY Sitesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Bağcılar'da, 444 konutun yer aldığı THY Sitesinin, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenmesi amacıyla yıkımına başlandı.



Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilenecek sitede, 10 bloktan oluşan 696 konut, 9 iş yeri, 705 araçlık otopark, açık spor sahaları, çocuk bahçeleri, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, buhar odaları gibi sosyal donatılar yer alacak.



Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, THY Sitesi'nin yıkım töreninde, Türkiye'nin deprem riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, 2012'deki kanuni düzenlemeyle hükümetin bu konuda tedbirler aldığını belirtti.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kentsel dönüşüm çalışmalarının 60 noktada devam ettiğini aktararak, "İlçemizdeki binaların yüzde 70'ine yakınının dönüşmesi gerekiyor. Deniz kumuyla yapılan binalar güvenliğini kaybetmiş. Proje kapsamında inşa edilecek binalarda güven ve huzurla yaşayalım." ifadelerini kullandı.



Konuşmalar ardından iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başlandı.