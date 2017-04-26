Bağcılar'da Uçurtma Şenliği

Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde, çocuklara yüzlerce uçurtma dağıtıldı.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte, çocuklar, anne ve babalarıyla büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Çocuklara uçurtma dağıtılan şenlikte, güneşli ve rüzgarlı havada gerçekleşen etkinlik sırasında gökyüzüne salınan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. Uçurtmalarına kavuşan bazı çocuklar, uçurtmasını yükseğe çıkarırken, kimisi de uçurtmasını uçurmada zorluk yaşadı.



Uçurtma Şenliği'nde "En Güzel, En Yükseğe Çıkan, ve En İlginç" uçurtma sahipleri ödüle layık görüldü.