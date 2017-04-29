Bağcılar'da Sokak Hayvanlarına Özel Bakım

Bağcılar'da 10 yıldır hizmet veren Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezinde, sokak kedisi ve köpeklerinin bakımı ve aşıları düzenli şekilde yapılıyor.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezinde son bir yıl içerisinde 2 bin 750 hayvanın aşısı yapıldı, 250 yaralı ve hasta kedi ile köpek tedavi edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 80 köpek kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 320 hayvan da sahiplendirildi.



Hayvanlar, muayene ve tedavileri ile kuduz-parazit aşıları yapıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Tesisten hayvan sahiplenmek isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı lokman Çağırıcı, verdikleri hizmetle hem sokak hayvanlarını koruduklarını hem de sahiplenmelerini sağladıklarını belirtti.



Hayvanların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:



"Onların bakımı ve sağlığı bizim için çok önemli. Bu yüzden hizmete sunduğumuz beş yıldızlı otel gibi tesisimizde kedi ve köpeklerin bakımını her gün titizlikle gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz kış ayları çok şiddetli geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ekiplerimiz, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi için açık alanlara, park ve bahçelere kedi ve köpek maması ile kuş yemi bıraktı. Her şart ve ortamda onların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz."