Bağcılar'da Sokak Hayvanları İçin 5 Yıldızlı Hizmet Veriliyor

Bağcılar'da 2007 yılından bu yana sokak hayvanlarının bakımının ve tedavisinin yapıldığı Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Barınakta bir yılda tedavisi ve aşısı yapılan toplam 320 hayvan sahiplendirildi.



Bağcılar'da 10 yıldır hizmete sunulan Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde sokak köpekleri ile kedilerin bakımı ve tedavisi yapılıyor.



Hayvan Barınağında 400 metrekarelik kapalı alan ile bitişiğinde de 400 metrekarelik açık alan hizmet veriyor. Sağlıklı kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler bulunuyor. Açık alan ise hayvanların güneşlenmesi ve gezmesi için kullanılıyor. Barınakta yine iki gölgelik olmak üzere 15 adet kulübe yer alıyor. Barınakta köpeklerin günlük bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere toplam dokuz personel tarafından yapılıyor. Hayvanların sağlık durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Muayene sırasında eksik aşısı olan yada hasta olduğu tespit edilen hayvan bakıma alınarak aşısı yapılıyor ve ilaç tedavisi başlatılıyor.



Hayvanlar sahiplendiriliyor



Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde son bir yıl içerisinde 2750 hayvana aşı yapılırken, 250 yaralı ve hasta kedi ile köpeğin tedavisi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 80 köpek kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 320 hayvan da sahiplendirildi. Ülkemizin her yerine sahiplendirme yapılabiliyor. Hayvanlar, muayene ve tedavileri ile kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Tesisten hayvan sahiplenmek isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.



Ziyaretçi akınına uğruyor



Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi İstanbul'un yanı sıra ülkemizin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin de akınına uğruyor. Bahar ve yaz aylarının da gelmesiyle birlikte bu sayı daha da artıyor. Özellikle ilk-orta ve liseler ile üniversite öğrencileri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ziyarette bulunuyor. Hayvan severler tesisteki hayvanlarla hoşça vakit geçiriyor.



"Hayvanların yaşamını kolaylaştırıyoruz"



Tüm canlılara iyi davranılması ve onların korunması gerektiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hizmetlerinde bu hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti. Özellikle sokak köpeklerinin insanlara zarar vermesinin önüne geçtiklerini de belirten Çağırıcı, "Hayvansız bir dünya düşünülemez. Onların bakımı ve sağlığı bizim için çok önemli. Bu yüzden hizmete sunduğumuz beş yıldızlı otel gibi tesisimizde kedi ve köpeklerin bakımını her gün titizlikle gerçekleştiriyoruz" dedi. Engelliler Sarayı kursiyerlerinin inşa ettiği kuş evleri ile kedi yuvalarını da park ve bahçelere kurduklarını hatırlatan Çağırıcı, "Geçtiğimiz kış ayları çok şiddetli geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ekiplerimiz, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi için açık alanlara, park ve bahçelere kedi ve köpek maması ile kuşyemi bıraktı. Her şart ve ortamda onların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL