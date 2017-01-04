Bağcılar'da otomobilin çarptığı polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İSTOÇ önünde kendisini durdurmaya çalışan motosikletli polise çarptı.



Araç sürücüsü, kazanın ardından hızla uzaklaşırken, yaralanan polis memuru Rıdvan Sümbül ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.