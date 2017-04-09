Bağcılar'da Lise Son Sınıf Öğrencileri Üniversiteleri Gezdi

Bağcılar'da eğitim gören 6 bin lise son sınıf öğrencisi, üniversiteleri ziyaret ederek yakından tanıma fırsatı buldu.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki liselerde eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Üniversitemi Seçiyorum Programı" kapsamında resmi ve özel üniversiteleri ziyaret ediyor.



2003 yılından bu yana uygulanan proje kapsamında, bu yıl da 6 bin lise son sınıf öğrencisi, aralarında İstanbul Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu üniversitelere götürüldü. Üniversitelerde derslere katılan öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı, tercih yapacakları üniversiteleri yakından tanıma imkanı buldu.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, lise son sınıftaki öğrencilerin meslek seçiminde ve kariyer planlamalarında doğru karar verebilmeleri için yol gösterici bir faaliyeti hizmete sunduklarını aktardı.



Düzenledikleri "Kampüs Bağcılar Programı"yla da gençleri üniversite stantlarında ağırladıklarını ve bilgi edinmelerini sağladıklarını belirten Çağırıcı, "Adaylar, sınav maratonunu geçtikten sonra yeni bir heyecan yaşıyor. Onlar için doğru tercih yapmak da ikinci bir sınav oluyor. Öğrencilerimiz, ziyaret programına katılarak İstanbul'daki üniversiteleri yakından tanıyor, farklı bölümler hakkında bilgi sahibi oluyor. Üniversitelerin hizmet verdiği ve en çok üniversite öğrencisi hemşehrimin yaşadığı bir ilçe kurmayı amaçlıyoruz. Üniversiteli öğrenci sayımız artsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.