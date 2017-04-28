Bağcılar'da kuyumcu soygunu...Soyguncuyu silahın kabzasıyla bayılttılar



İSTANBUL - Bağcılar'da yabancı uyruklu 3 şahıs bir kuyumcuyu soydu. Kuyumcuyu da silahın kabzasıyla bayıltan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu caddesi 44 numarada bulunan kuyumcu da meydana geldi. İddiaya gör,e yabancı uyruklu 3 soyguncu kuyumcu Talat Ateş'den silah zoruyla altınları istedi. Ateş'den altınları alan soyguncular talihsiz adamı da silahın kabzasıyla bayıltarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılan Ateş hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.