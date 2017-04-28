Bağcılar'da Kuyumcu Soygunu

Bağcılar'da bir kuyumcu dükkanı silahlı üç kişi tarafından soyuldu.



Alınan bilgiye göre, Velioğlu Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına gelen silahlı 3 kişi kuyumcuyu darp ettikten sonra bir miktar altın alarak olay yerinden kaçtı.



Çevre sakinleri tarafından durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kuyumcu dükkanı sahibi Talat Ateş'i Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Bölgede önlem alan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve parmak izi çalışması yaptı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.