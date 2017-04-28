Bağcılar'da kuyumcu soygunu: 1 yaralı



İSTANBUL - Bağcılar'da yabancı uyruklu 3 şahıs bir kuyumcuyu soydu. Kuyumcuyu da yaralayan şahıslar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Bağcılar Fatih mahallesi Velioğlu Caddesi 44 numara üzerinde bulunan kuyumcuya gelen yabancı uyruklu 3 şahıs soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuyu da yaralayan şahıslar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.