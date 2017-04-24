Bağcılar'da Kutlu Doğum Haftası kapsamında bir program gerçekleştirildi.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kutlu Doğum Haftası kapsamında belediye, ilçe müftülüğü ve Bağcılar İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ortaklaşa bir program gerçekleştirdi.



Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen program Ebubekir Camisi Müezzin Kayyımı Furkan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. İlahilerin de okunduğu programda, semazen gösterisi de yapıldı.



"Efendimiz'in doğumu insanlık tarihinin dönüm noktasıdır"



Burada bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Peygamber Efendimiz'in 1446 yıl önce teşrif ederek dünyayı aydınlattığını ifade etti.



Kutlu Doğum Haftası'nın huzur, feyiz ve bereketin habercisi olduğunu anlatan Çağırıcı, "Bağcılar ailesi olarak bu anlamlı haftayı program, konferans ve panellerle yad ediyoruz. Efendimizin doğumu insanlık tarihinin dönüm noktasıdır. Hak gelmiş, batıl zail olmuştur." diye konuştu.



Bağcılar Müftüsü Musa Uzun da bu yılki Kutlu Doğum temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu belirterek maddi yönlerden ziyade insanın manevi yönlerini ön plana çıkarması gerektiğini ve var olan sorunların da bu eksiklikten kaynaklandığına vurgu yaptı.