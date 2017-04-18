Bağcılar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı (2)

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Bağcılar'daki alışveriş merkezinin zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, alışveriş yapan vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.