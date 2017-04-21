Bağcılar'da 23 Nisan Coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bağcılar’da erken başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bağcılar'da erken başladı. 9 ülkeden öğrencilerin katıldığı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin yanı sıra Engelliler Sarayı'nda 23 Nisan Özel Etkinlik Programı gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kendisini ziyaret eden İSTOÇ İlkokulu öğrencilerinden 4.sınıf öğrencisi Nehir Tatlı'yı makamında ağırladı.
Bağcılarlılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine farklı etkinliklerle kutluyor. Kirazlı Metro istasyonu alanında düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde Bilgi Evleri kursiyerleri Mehteran Konseri sunarken, öğrenciler de halk oyunlarından örnekler sergiledi. Engelliler Sarayı'nda düzenlenen 23 Nisan Özel Etkinlik Programı da yoğun ilgi gördü.
İSTOÇ İlkokulu öğrencileri, Başkan Çağırıcı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Çağırıcı, temsili olarak koltuğunu İSTOÇ İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Nehir Tatlı'ya bıraktı. Nehir, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile Şahin Köse'nin de hazır bulunduğu programda arkadaşlarının istek ve temennilerini aldı. Nehir'in başkan yardımcılarına ilk talimatı ise bütün çocuklara çikolata dağıttırması oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çağırıcı, gelecek yaşamlarında başarılar diledi.
"Kirazlı Meydanı'nda çocuk festivali coşkusu"
Kirazlı Metro İstasyonu alanındaki 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali de renkli görüntülere sahne oldu. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ulusal egemenliğin sembolü olduğunu ifade etti. Ulusal egemenliğin sembolü olan TBMM'nin 97. yılını coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Çağırıcı, 9 farklı ülkeden gelen çocuklarının 3 gün süren festivalde oyunlarını sergileyerek renk kattıklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bilgi Evleri Mehteran Ekibi bir konser verdi. Yine, Hasan Kağnıcı İlkokulu öğrencileri Van, İSTOÇ İlkokulu öğrencileri de Tokat, Diyarbakır ve Elazığ yöresine ait oyunlardan sundu. Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Şenlik pazar gününe kadar devam edecek.
"Engelliler Sarayı'nda anlamlı program"
Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İTO Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan özel Etkinlik Programı da ilgi gördü. Programda Merkez'de eğitim gören öğrencilerin Ritm gösterisi alkış topladı. - İSTANBUL