Bağcılar'da 23 Bin Öğrenciye Aşı Yapıldı

Bağcılar'da ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 23 bin öğrenciye tetanoz-difteri, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapıldığı bildirildi.



Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ulusal aşı programı kapsamında, ilçedeki okulların 1. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanan "Okul Aşı Kampanyaları Kapanış Programı", Vakıflar Ortaokulunda düzenlendi.



Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hülya Zengin Tiryaki, Sağlık Bakanlığınca yürütülen ulusal aşı programı kapsamında ilçede 1. ve 8. sınıf öğrencilere uygulanan Okul Aşı Günlerinde yaklaşık 23 bin öğrenciye aşı yapıldığını belirtti.



Kampanyanın amacının, aşıyla korunulabilir hastalıkların ortaya çıkmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemek olduğunu aktaran Tiryaki, şöyle devam etti:



"Bu şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunmuş olacak. İlçede 1. sınıfta öğrenim gören 12 bin 526 öğrenciye dörtlü karma ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşıları uygulandı. Ortaokul 4. sınıfta öğrenim gören 10 bin 70 öğrenciye de Td (tetanoz-difteri) aşısı yapıldı. Böylece 23 bin civarında öğrencimizi hastalıklara karşı dirençli hale getirdik."



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da zeki, çalışkan ve milletine faydalı nesil yetiştirildiğinde, geleceğin sağlıklı ve sağlam temellere oturtulmuş olacağını kaydederek, "Geçmişte çocuklara hayvansal gıda olarak verilmesi gereken süt yerine süt tozu içiriliyordu. Maalesef bilinçsizlik sebebiyle bu sıkıntılar yaşandı. İnsanlarımızın sağlığı ve eğitimi konusunda istismarda bulunuldu." ifadelerini kullandı.



İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Programları Şube Müdürü Yusuf Fişek ise 39 ilçe arasında öğrenci sayısının en çok Bağcılar'da olduğunu hatırlatarak, "Bağcılar, yüzde 98 aşılama oranı ile 1. geliyor. Demek ki, öğrencilerin hepsi aşılanmış. Aşıyla korunabilen hastalıklar gözükmeyecek. Gelecek yıllarda sağlıklı nesillerimiz devam edecek." diye konuştu.