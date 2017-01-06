Bağcılar'da "15 Temmuz Şehitler Anıtı" Açıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler ve gaziler anısına inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı açıldı.



Yunus Emre Kavşağı'nda düzenlenen törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, millet olarak 15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.



İslam coğrafyasında söz sahibi olan bir ülkenin içeriden girişilen bir hain darbe ile işgal edilmek istendiğine dikkati çeken Çağırıcı, şunları kaydetti:



"Millet olarak FETÖ'cü hainlere karşı cansiperane mücadele verdik. Adeta tek ses ve tek nefes olduk. Millet olarak verdiğimiz bu mücadele, gelecek nesillere de örnek teşkil edecek. Milletimiz, ülkemizi işgal etmeye yeltenen hainlere hak ettikleri dersi vermiştir. Dünyada bir ilki başaran milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla işgale 'dur' demiştir. O gece Çanakkale müdafaasının bir örneğini yaşadık. Yerel yönetim olarak gelecek nesillerimizin bu şanlı destanı hep hatırlaması için 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı inşa ettik. İlçemize hayırlı olsun."



Törene Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar Emniyet Müdürü Erden Bursalı, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki şehit olan Ramazan Sarıkaya'nın eşi Zeynep Sarıkaya, 15 Temmuz gazileri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



15 Temmuz Şehitler Anıtı



15 Temmuz Şehitler Anıtı, 8,60 metre yükseklik ve 7,52 metre genişliğe sahip. İçerisinde metal konstrüksiyon üzerine heykel ve anıt malzemesi olan cam elyaf takviyeli polyesterden oluşan anıtın ana yapısında stilize edilmiş müdahaleye, dış güçlere, baskı ve darbe girişimine gönderme yapan, devleti simgeleyen formlar yer alıyor.



Formların üzerinde bağımsızlığa karşı yapılan girişimleri simgeleyen kurşunlar, tanklar ve bombalar bulunuyor. Formlar ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne doğru hareket halinde simgeleniyor.



Anıtın alt bölümünde ise "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazısı dikkati çekiyor.