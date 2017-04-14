Bağcılar Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Özel Referandum Hizmeti

BAĞCILAR Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak referandum da engelli seçmenlerin rahat oy kullanabilmeleri için özel hizmet sunacak.



Engellilerin oy kullanacakları okullara ulaşımının sağlanması amacıyla 9 adet asansörlü özel araç, 25 binek araç ve 1 de ambulans hizmet verecek. Engelli seçmenler evlerinden özel araçla alınarak, oy kullanacakları okullara götürülecek. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra engelli seçmenler yeniden araçlarla evlerine bırakılacak.



"ENGELLİ HEMŞEHRİLERİM DEMOKRATİK HAKKINI RAHATÇA KULLANACAK"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, oy kullanma işlemlerini rahatlıkla yerine getirmek isteyen bine yakın engelli vatandaşları olduğunu söyledi. Seçmenlerin zorluklarla karşılaşmaması için her türlü imkanı sağlayan Çağrıcı, "Engelli hemşerilerim inşallah 16 Nisan'da oylarını hiçbir sıkıntı ve zorlukla karşılaşmadan kullanacak. Bağcılar Belediyesi olarak onlara her alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.



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