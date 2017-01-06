Bağcılar'a 15 Temmuz Şehitler Anıtı

Bağcılar Belediyesi'nin, 15 Temmuz'da FETÖ'cü üniformalı hainler tarafından düzenlenen darbe girişimini cansiperane direnişiyle püskürten kahramanlar anısına inşa ettiği Şehitler Anıtı törenle açıldı.

Yunus Emre Kavşağı'na inşa edilen anıtın açılış töreninde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi, dış güçlerin içerideki üniformalı FETÖ'cü hainlerinin milletin tankı, silahı ve savaş uçaklarıyla halka ateş açtığını ve kan döktüğünü hatırlattı. Çiftçi, "Milleti korkutacaklarını hesap ettiler. Ancak Allah'ın (c.c) da hesabı olduğunu unuttular. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir'i hesap edemediler. Tüm hesapları başlarına yıkıldı" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı İslam coğrafyasında söz sahibi olan bir ülkenin içeriden girişilen bir hain darbe ile işgal edilmek istendiğini kaydetti. Çağırıcı, şöyle konuştu: "Millet olarak FETÖ'cü hainlere karşı cansiperane mücadele verdik. Adeta tek ses ve tek nefes olduk. Millet olarak verdiğimiz bu mücadele gelecek nesillere de örnek teşkil edecek. Milletimiz ülkemizi işgal etmeye yeltenen hainlere hak ettikleri dersi vermiştir. Dünyada bir ilki başaran milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla işgale dur demiştir. O gece Çanakkale müdafaasının bir örneğini yaşadık. Yerel yönetim olarak gelecek nesillerimizin bu şanlı destanı hep hatırlaması için 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı inşa ettik. İlçemize hayırlı olsun."

ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLER DE KATILDI

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de anıtın halkın direnişinin sembolü olarak inşa edildiğini vurguladı. Öztürk, "15 Temmuz'da birlik ve kardeşliğimizin canlı tutulmasının önemini idrak ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğinin habercisi oldu" dedi. Törene 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Ramazan Sarıkaya'nın eşi Zeynep Sarıkaya, 15 Temmuz gazileri ve yakınları ile İlçe Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, İlçe Emniyet Müdürü Erden Bursalı ve Bağcılar Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Erhan Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

FARKLI BİR KOMPOZİSYONA SAHİP

Farklı bir kompozisyonda hazırlanan Anıt, 8,60 metre yükseklik ve 7,52 metre genişliğe sahip. İçerisinde metal konstrüksiyon üzerine heykel ve anıt malzemesi olan Cam Elyaf Takviyeli Polyesterden oluşuyor. Ana yapısında stilize edilmiş müdahaleye, dış güçlere, baskı ve darbe girişimine gönderme yapan, devleti simgeleyen formlar yer alıyor. Formların üzerinde bağımsızlığa karşı yapılan girişimleri simgeleyen kurşunlar, tanklar ve bombalar yer alıyor. Formlar ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne doğru hareket halinde simgeleniyor. Anıtın alt bölümünde ise Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet yazısı yer alıyor.