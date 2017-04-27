Bagajda Ölümüne Yolculuk

Bursa-İzmir yolunda meydana gelen olayda, otomobilin bagaj kısmında iki kişi yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.



Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, kapağı açık olan bagajda iki kişiden biri bagajın içinde dururken diğer kişi ayaklarını sarkıtarak ölüme meydan okurcasına yolculuk yapmaları dikkat çekti. O anlar cep telefonunu tarafından kayıt altına alındı. - BURSA