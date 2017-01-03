Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Sarıpınar Mahallesi Balcıoğlu mevkisinde bağ evindeki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapan ekipler, bağ evinde yalnız yaşadığı bildirilen Mustafa Balıkçı'nın (75) cesedini buldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bağ Evinde Yangın: 1 Ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü.
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