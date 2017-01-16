Bağ Evinde 60 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri, bir bağ evine düzenlenen operasyonda 60 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Ekinveren Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde ve bağ evinin önündeki otomobilde yapılan aramalarda 60 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrarın15 kilogramının otomobilde çuval içerisinde 14 ayrı poşete sarılı halde bulunduğu öğrenilirken, 45 kilogramı ise bağ evinin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 ayrı poşet içerisinde bulundu. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 25 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A, İ.Y. ve İ.H.A., sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 SKM" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP